Пострадавшие от паводков в Свердловской области получат от 50 до 100 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Около 450 человек, пострадавших от паводков в трех муниципалитетах в Свердловской области, получат выплаты в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

В трех муниципалитетах Свердловской области 5 июля объявили режим ЧС из-за подтопления территории, вызванного дождями и грозами.

"На первоочередные нужды жители получат по 10 тыс. рублей. Кроме того, полагаются выплаты в зависимости от степени утраты имущества. При частичной утрате - по 50 тыс. на человека, но не более чем на трех членов одной семьи. По 100 тыс. выплатят тем, чье имущество в связи с паводком пострадало без возможности восстановления, одна семья может получить в этом случае до 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным областных властей, в Верхнесалдинском городском округе на выплаты претендуют 250 человек, в Горноуральском городском округе - 165, а в Нижнесалдинском - 35.

От паводка пострадали семь дорог, четыре из которых уже восстановлены. Остаются подтопленными участки дороги Нижняя Салда - село Медведево. Дорожные службы организовали объезд пострадавших участков.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. Главное управление МЧС по региону развернуло оперативный штаб, с жителями муниципалитетов работают психологи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать эвакуацию 300 детей из детских лагерей "Лесная сказка" и "Тирус".