Жена Шестуна сообщила, что СК проводит проверку по факту его избиения в больнице

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи назначили проверку по факту заявления прокуратуры Тверской области и осужденного за коррупцию бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна об избиении сотрудниками ФСИН в тюремной больнице в Торжке 21 июня. Об этом сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.

"Благодаря активной работе прокурора Тверской области Сергея Лежникова и Тверского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владимира Кашулина по факту избиения Александра Шестуна сотрудниками ФСИН назначена проверка, которую ведет следователь следственного управления Следственного комитета РФ по городу Торжку Екатерина Тупакова. Она уже прислала в колонию медэксперта государственно-казенного учреждения Центр судебной экспертизы Александра Горячева на предмет регистрации побоев, в качестве свидетелей дополнительно допрошены заключенные", - сказала собеседница агентства.

Шестун, объявлявший о начале сухой голодовки из-за этапирования в Подмосковье по делу об угрозе судье, прекратил ее в связи с выполнением условий акции протеста.