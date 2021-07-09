{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке
Обновлено 

Спасатели нашли черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке

Расшифровку бортового самописца проведут в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили черный ящик самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

На эту тему
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке. Главное
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке.

"В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводится в Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, критических повреждений бортового самописца при первичном осмотре не обнаружено. "Поиски второго бортового самописца продолжаются", - добавил он.

Власти подтвердили обнаружение одного из бортовых самописцев.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке. Главное
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке.
Читать полностью