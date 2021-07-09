Спасатели нашли черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили черный ящик самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

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"В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводится в Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, критических повреждений бортового самописца при первичном осмотре не обнаружено. "Поиски второго бортового самописца продолжаются", - добавил он.

Власти подтвердили обнаружение одного из бортовых самописцев.