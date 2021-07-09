В Сочи в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. В Сочи после ДТП опрокинулся автобус, по предварительным данным, пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

"По предварительным данным, пострадали 12 человек, погибших нет", - сообщили в ведомстве, уточнив, что произошло ДТП с участием автобуса.

По данным городского подразделения ГИБДД, всего в автобусе находились 30 человек, помощь врачей потребовалась восьми пассажирам. Как уточнили ТАСС в ведомстве, автобус после столкновения съехал в кювет. ДТП произошло в селе Барановке.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Hyundai Porter.

"Технически автобус исправен, с тормозами все в порядке. Водитель растерялся, не справился с управлением, сама машина исправна", - собщил ТАСС Генеральный директор перевозчика - ООО "Бумер" Акоп Захарьян.

Он уточнил, что автобус работал по городскому маршруту, все необходимые документы для работы есть.