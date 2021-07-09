Все дома и придомовые территории в свердловских муниципалитетах освободились от паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Придомовые территории и дома в трех пострадавших муниципалитетах в Свердловской области освободились от паводка. Жителям оказывается адресная помощь по восстановлению повседневного быта, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По состоянию на 9 июля вода ушла из всех домов и придомовых территорий, подтопленных в результате прохождения дождевого паводка в городском округе Нижняя Салда, а также в Верхнесалдинском и Горноуральском городских округах", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, спасатели проводят уборку улиц и дворов, ведется откачка воды из подвальных помещений и просушка жилых домов.

В трех муниципалитетах Свердловской области 5 июля объявили режим ЧС из-за серьезного подтопления территории, вызванного дождями и грозами. По информации министра природных ресурсов региона Андрея Кузнецова, от паводков пострадали около 200-250 домов. Подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. Главное управление МЧС по региону развернуло оперативный штаб, с жителями муниципалитетов работают психологи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать эвакуацию 300 детей из детских лагерей "Лесная сказка" и "Тирус".