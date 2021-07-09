Спасатели нашли фрагменты тел всех погибших при крушении самолета АН-26 на Камчатке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших при крушении пассажирского самолета АН-26 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили ТАСС в экстренных службах.

"С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке," - сказал собеседник агентства. По его данным, все тела будут направлены на ДНК-экспертизу.

Ранее стало известно, что спасатели нашли фрагменты тел 25 погибших в результате крушения пассажирского самолета АН-26 на Камчатке. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что четыре тела могут подлежать опознанию без ДНК-экспертизы.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. В настоящее время спасатели обнаружили один черный ящик, поиски второго бортового самописца продолжаются.