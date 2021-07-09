В Подмосковье задержали участника ИГ по подозрению в подготовке теракта

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Приезжий из одного из соседних государств задержан по подозрению в подготовке теракта в Московском регионе в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Московского региона, по собственной инициативе вступил в террористическую организацию и возложил на себя функции рядового участника ИГ. В июне 2021 года он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории Московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ", - сообщила Врадий.

Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). "Благодаря совместной и слаженной работе следователей ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников ФСБ России и МВД России, а также сотрудников ГУ Росгвардии по Московской области подозреваемый задержан, а террористический акт удалось предотвратить", - добавила представитель ГСУ.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

