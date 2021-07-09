Прокуратура опасается акций сторонников Сергия при проведении суда в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), который обвиняется по трем статьям УК РФ, могут дестабилизировать ситуацию в Свердловской области, если бывшего священника будут судить в этом регионе. Об этом заявила представитель прокуратуры в Верховном суде, где идет рассмотрение ходатайства о переносе рассмотрения дела в столичный суд.

"Учитывая популярность подсудимого, его умение убеждать, наличие большого количества его сторонников в Свердловской области и в соседних регионах позволяет им дестабилизировать ситуацию в этих регионах с помощью массовых акций протеста в случае проведения процесса над ним там", - сказала прокурор.

Также она отметила, что согласно справке ФСБ, сторонники Сергия из числа работников правоохранительных органов и судебной системы могут повлиять на объективность судебного процесса по этому уголовному делу. Кроме этого, представитель надзорного ведомства полагает, что при рассмотрении дела в Свердловской области может возникнуть угроза свидетелям и потерпевшим. "Учитывая вышеизложенные обстоятельства, прокуратура ходатайствует о переносе судебного заседания по дела Романову в любой из районных судов Москвы", - заключила прокурор.

Романов не согласился с доводами представителя прокуратуры. "Ваша честь, у меня есть знакомые и среди работников ФСБ, я лично встречался и с представителями руководства СК, прокуратуры, Верховного суда... Меня тогда, по этой логике, на Луне судить, что ли, надо. Впрочем, я считаю, что меня можно судить на территории любого региона. Так что я приму любое ваше решение", - сказал Романов. Его адвокаты подчеркнули, что за все время следствия в Свердловской области и прилегающих к ней регионах не было зафиксировано ни одной акции протеста или иного несанкционированного мероприятия.

Деяния экс-схимонаха

Романов обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Вину он не признает. Он был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября 2020 года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

В пресс-службе Следственного комитета РФ подтвердили, что уголовное дело в отношении схимонаха Сергия направлено в суд. В СК отметили, что несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря. "В дальнейшем Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству", - добавили в ведомстве. Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.