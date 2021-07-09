Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Сочи, где автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"По предварительным данным в ДТП на Барановке пострадали 12 человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Трое из пострадавших - несовершеннолетние", - сообщили в пресс-службе.

По данным властей, некоторым пострадавшим помощь была оказана на месте, часть доставили в лечебные учреждения города. Кроме того, автотранспортное предприятие, которое ответственно за маршрут, готово оказать помощь пострадавшим. Как уточнили в пресс-службе, пострадавшие пассажиры имеют право на страховые выплаты.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что по предварительным данным, водитель не справился с управлением. "Предварительно, виновным в совершении ДТП является водитель автобуса, который допустил перегрев тормозов на спуске, в связи с чем не справился с управлением и врезался во впереди едущий автомобиль, после чего зацепил еще один автомобиль и вылетел с дороги, врезавшись в домовладение", - говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло в пятницу утром в селе Барановка в Сочи, автобус столкнулся с грузовым автомобилем, после чего съехал в кювет. По данным МВД по Краснодарскому краю, пострадали 12 человек. Предварительно, причиной ДТП могло стать то, что водитель не справился с управлением.