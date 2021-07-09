В Челябинской области из-за природных пожаров эвакуировали 118 детей из детского лагеря

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 118 детей и 22 человека персонала детского лагеря "Родничок" в населенном пункте Париж в Челябинской области из-за природных пожаров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В превентивных целях из детского лагеря "Родничок" в населенном пункте Париж семью автобусами были эвакуированы 118 детей и 22 человека персонала. Из населенных пунктов Запасный Карталинского района и Дуванкуль Нагайбакского района эвакуированы 49 человек, в том числе 13 детей, из них в пункте временного размещения на базе школы населенного пункта Новокаолиновый размещены восемь человек", - сказали в пресс-службе, добавив, что эвакуированные жители населенного пункта Дуванкуль после снятия угрозы перехода огня вернулись в свои дома.

Всего на территории Карталинского, Увельского и Нагайбакского районов Челябинской области было четыре очага природных пожара. В связи с высокими температурами и усилением ветра до 20 м/с огонь подошел на расстояние пяти километров от населенных пунктов Джабык, Дуванкуль, Запасное, Новокаолиновый и Париж. В данный момент в Увельском районе один очаг на площади 16 га ликвидирован, верховой пожар сбит. "Вокруг населенных пунктов проведена дополнительная опашка, расширены минерализованные полосы, привлечены 17 единиц инженерной техники. В населенных пунктах организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений МЧС России", - добавили в ведомстве.

Кроме того, как добавили в МЧС, организована работа межведомственного оперативного штаба, проведено заседание КЧС и ОПБ Челябинской области. Всего к реагированию привлечены более 300 человек, 80 единиц техники, в том числе два пожарных и один восстановительный поезд ОАО "РЖД".