Дело экс-схимонаха Сергия рассмотрят в Измайловском суде Москвы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ постановил рассмотреть дело бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), который обвиняется по трем статьям УК РФ, в Измайловском районном суде Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство заместителя генпрокурора удовлетворить. Передать дело Романова в Измайловский суд Москвы для рассмотрения", - сказано в постановлении Верховного суда.

Согласно решению суда, в Свердловской области насчитывается более трех тыс. сторонников Сергия, среди них есть, в том числе, работники судебной системы и правоохранительных органов. Это обстоятельство может повлиять на объективность судебного разбирательства в области. "Из 170 свидетелей более 90 проживают в этом регионе, что не исключает того, что сторонники подсудимого будут угрожать этим свидетелям и оказывать на них давление", - отмечается в решении ВС РФ.

Адвокат Романова Павел Бибиков заявил ТАСС, что пока не ясно, будет ли он обжаловать нынешнее решение ВС РФ. "Мы обсудим это с моим подзащитным", - отметил он.

Романов обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Вину он не признает. Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называло ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение. В пресс-службе Следственного комитета РФ подтвердили, что уголовное дело в отношении схимонаха Сергия направлено в суд. В СК отметили, что несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря. "В дальнейшем Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству", - добавили в ведомстве. Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства.

По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.