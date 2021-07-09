Жителей челябинского поселка Джабык эвакуируют из-за лесного пожара

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где продолжается тушение лесных пожаров, приняли решение эвакуировать жителей поселка Джабык из-за опасности распространения огня. Всего в поселке проживают 738 человек, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства региона.

В Челябинской области тушат три очага лесных пожаров на общей площади 1 450 га (один очаг - Нагайбакский муниципальный район на площади 1 000 га, два очага - Карталинский муниципальный район на площади 400 и 50 га).

"Из-за угрозы распространения огня на населенный пункт Джабык Карталинского района организована эвакуация жителей на двух автобусах ПАЗ. Всего в поселке проживает 738 человек, из них 215 детей. Количество эвакуируемых уточняется", - сказано в сообщении.

Ранее в превентивных целях из детского лагеря "Родничок" в селе Париж были эвакуированы 118 детей и 22 человека персонала. Из населенных пунктов Запасный Карталинского района и Дуванкуль Нагайбакского района эвакуированы 49 человек, в том числе 13 детей.

Всего к тушению привлечены более 300 человек, 80 единиц техники, в том числе два пожарных и один восстановительный поезд.