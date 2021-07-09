Площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла до 4,8 тыс. га

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Площадь возгорания лесов в Челябинской области выросла с 1,5 тыс. га до 4,8 тыс. га, говорится в видеокомментарии заместителя начальника ГУ МЧС России по региону Вадима Трунова.

"Уточненная площадь пожара, пройденная огнем, составляет 4,8 тыс. га. В настоящее время на очагах пожара работает 269 человек личного состава и 64 единицы техники", - сказал Трунов.

По его словам, основные усилия сейчас направлены на предотвращение возможного распространения пожара на населенные пункты.

Ранее сообщалось, что власти приняли решение эвакуировать жителей поселка Джабык, рядом с которым проходит один из пожаров. Кроме того, были эвакуированы дети из лагеря "Родничок" в селе Париж, а из населенных пунктов Запасный Карталинского района и Дуванкуль Нагайбакского района эвакуировали 49 человек, в том числе 13 детей.