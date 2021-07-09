Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" к 10 годам колонии за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" (Свердловская область) Артемия Кызласова к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Признать Кызласова Артемия Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала судья.

Экс-замминистра Свердловской области Михаила Шилиманова суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве. Каждый фигурант дела должен выплатить штраф в размере 13 млн рублей, что равняется однократной сумме взятки.

Как передает корреспондент ТАСС, Кызласова взяли под стражу в зале суда. Каждые два дня домашнего ареста суд зачел ему за один день лишения свободы, один день содержания под стражей - за один день лишения свободы.

Гособвинение ранее запрашивало для Кызласова 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 26 млн рублей. Для экс-замминистра Свердловской области Михаила Шилиманова прокурор попросил суд назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы и штрафа в размере 13 млн рублей.

По данным следствия, в 2019 году гендиректор "Титановой долины" вымогал взятку в размере 13 млн рублей у коммерческого директора одной из фирм. Деньги он требовал за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и оплату генподрядчику выполненных работ. Передача части требуемой суммы взятки была осуществлена в одном из кафе в Екатеринбурге под контролем сотрудников областного управления ФСБ, к которым обратился представитель подрядчика с заявлением о том, что у него вымогают взятку. Кызласов был задержан.