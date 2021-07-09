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В Хорошевском суде Москвы пристав покончил с собой

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка
© Станислав Красильников/ТАСС, арихв

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Судебный пристав покончил с собой в Хорошевском районном суде Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в пятницу.

"В Хорошевском суде совершил суицид пристав", - сказал собеседник агентства.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы, толкнувшие мужчину на этот поступок.

Столичный главк Федеральной службы судебных приставов начал проверку по факту самоубийства своего сотрудника в Хорошевском районном суде Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данному факту в ГУ ФССП России по Москве назначена служебная проверка, в настоящее время уполномоченными органами проводятся следственные мероприятия", - сказали в главке.

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