В Хорошевском суде Москвы пристав покончил с собой

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Судебный пристав покончил с собой в Хорошевском районном суде Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в пятницу.

"В Хорошевском суде совершил суицид пристав", - сказал собеседник агентства.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы, толкнувшие мужчину на этот поступок.

Столичный главк Федеральной службы судебных приставов начал проверку по факту самоубийства своего сотрудника в Хорошевском районном суде Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данному факту в ГУ ФССП России по Москве назначена служебная проверка, в настоящее время уполномоченными органами проводятся следственные мероприятия", - сказали в главке.