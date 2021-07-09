Суд приговорил к девяти годам колонии криминального авторитета Махо Тбилисского

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 9 годам колонии строгого режима криминального авторитета Малхаза Дарчиева, известного как Махо Тбилисский, по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Суд приговорил Дарчиева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель прокуратуры.

Прокурор во время прений сторон просил назначить Дарчиеву наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В апреле прошлого года Тверской суд Москвы арестовал Дарчиева, которому было предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). По версии следствия, с сентября 2011 года по настоящее время уроженец Грузии Дарчиев занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе. Он контролирует криминальный мир в нескольких российских регионах, в том числе столичном.