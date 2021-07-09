СК опросил пилота, сбежавшего с места жесткой посадки вертолета в КБР

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи установили личность пилота вертолета Ми-2, сбежавшего с места жесткой посадки в Кабардино-Балкарии, и опросили его. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

4 июля в поле в районе города Прохладный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, задев линии электропередач. "Пилот воздушного судна с места происшествия скрылся, но его личность была идентифицирована по отпечаткам пальцев, оставленным на штурвале. Он уже опрошен следователем Минераловодского следственного отдела на транспорте", - сообщила Марковская.

Она отметила, что пилот не задержан, так как уголовное дело не было возбуждено. Во время опроса пилота установлено, что мужчина осуществлял авиахимические работы над полями.

"<...> В рамках доследственной проверки и опроса пилота установлено, что мужчина 1954 года рождения осуществлял авиахимические работы над полями хутора Винсовхоз. В ходе полета командир воздушного судна, не рассчитав высоту, зацепил линии электропроводов, хвостовой винт получил значительные повреждения, в связи с чем пилот принял решение о срочной посадке вертолета Ми-2 в поле подсолнухов", - сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура в Кабардино-Балкарии проверит обеспечение безопасности полетов. Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС России, Ми-2 совершил жесткую посадку при орошении сельхозугодий. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проверка продолжается.