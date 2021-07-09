Отказ тормозов у автобуса назвали одной из версий ДТП в Сочи

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Отказ тормозной системы автобуса рассматривается как одна из версий ДТП в Сочи, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Одной из версий рассматривается отказ тормозов рейсового автобуса", - говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло в пятницу утром в селе Барановка в Сочи, автобус столкнулся с грузовым автомобилем и съехал в кювет. По последним данным, пострадали 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки, на место выехал исполняющий обязанности прокурора Хостинского района Сочи Михаил Прихленко. Также доследственную проверку организовало следственное управление СК России по региону, которое проверит качество оказания услуг и соблюдение безопасности при перевозке пассажиров.