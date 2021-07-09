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В Абхазии нашли тело туриста из России, утонувшего 5 июля во время шторма

В МЧС республики сообщили, что тело жительницы Петербурга, утонувшей 6 июля, еще не нашли

СУХУМ, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в акватории Гагры тело Ростислава Петрова, утонувшего в понедельник во время шторма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Обнаружено тело гражданина РФ Ростислава Петрова, приехавшего на отдых из Ставропольского края и утонувшего 5 июля. Сообщение поступило в МЧС Абхазии в 08:40 мск. Спасатели извлекли тело из воды и доставили в морг Гагрской районной больницы", - говорится в сообщении.

Тело жительницы Петербурга, утонувшей 6 июля, еще не найдено.

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