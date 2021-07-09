Природный пожар охватил село Джабык Челябинской области

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Огонь лесного пожара перешел на дома села Джабык в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сильный шквалистый ветер способствует быстрому распространению пожара в районе населенного пункта Джабык в Челябинской области. Пожар перешел на жилые строения. Продолжается эвакуация населения", - сказали в министерстве.

Для помощи в тушении на место направлен самолет Ил-76 МЧС РФ, а также группировка спасателей из 150 человек и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения огня на Джабык начата эвакуация его жителей на двух автобусах ПАЗ. Всего в поселке проживает 738 человек, включая 215 детей. Их перевезут в поселок Снежный, расположенный в 43 км. Также в превентивных целях из детского лагеря "Родничок" в селе Париж эвакуированы 118 детей и 22 человека персонала. Из населенных пунктов Запасный Карталинского района и Дуванкуль Нагайбакского района эвакуированы 49 человек, в том числе 13 детей.