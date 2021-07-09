В Алма-Ате выявили турфирму, подделывавшую справки о вакцинации от коронавируса

НУР-СУЛТАН, 9 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана начали расследование в отношении туристической компании в Алма-Ате, в которой изготовили свыше 140 поддельных паспортов вакцинации от коронавируса для выезда граждан за рубеж. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МВД Казахстана.

"С начала года органами внутренних дел зарегистрировано 30 случаев подделки результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации, а также их использования. К примеру, в Алма-Ате выявлена туристическая компания, причастная к массовому изготовлению паспортов вакцинации (143 паспорта) при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование. В ходе обысков в компании полиция изъяла оргтехнику, печати, бланки, назначены судебные экспертизы. По законодательству Казахстана за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.

Ранее председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Марат Ахметжанов на заседании коллегии ведомства в пятницу сообщил, что в трех регионах страны задержали медицинских работников, которые занимались подделкой паспортов вакцинации и их продажей. Они оформляли документы непривитым людям, а вакцину уничтожали. Как уточнили в пресс-службе агентства, такие случаи зафиксированы в Нур-Султане, Акмолинской и Алма-Атинской областях.