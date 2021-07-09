В Башкирии задержали сотрудницу больницы за подделку сертификатов о вакцинации

УФА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудница больницы города Стерлитамак в Башкирии и ее знакомая задержаны по подозрению в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Стоимость документа составляла от 500 до 3,5 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Управления МВД по республике в пятницу.

"Как установили оперативники, 33-летняя жительница Стерлитамака и 43-летняя работница больницы имели обширный круг знакомых, среди которых были желающие получить справки о вакцинации, но без реального проведения процедуры", - говорится в сообщении.

В МВД предполагают, что секретарь одной из городских поликлиник могла уничтожать неиспользованные дозы вакцины для сокрытия следов преступления. Сертификаты о вакцинации продавались по цене от 500 до 3,5 тыс. рублей. "На данный момент полицейскими установлен 40-летний житель Стерлитамака, который получил поддельный сертификат о вакцинации. Сейчас полицейские устанавливают граждан, которые также могли воспользоваться услугами предприимчивых женщин", - добавили в МВД.

По факту подделки, изготовления или сбыта поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ.