Задержанный за подготовку теракта в Уфе признался, что хотел устроить взрыв в больнице МВД

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Житель Уфы, готовивший теракт по указанию международной террористической организации, признался, что хотел устроить взрыв в больнице МВД. Об этом он сообщил сотрудникам ФСБ после задержания, видеозапись в пятницу распространила ФСБ России.

"Я изготовил взрывное устройство в целях подрыва больницы сотрудников МВД", - сказал мужчина.

Ранее в ФСБ сообщили, что задержан житель Уфы 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов.

В частном домовладении, которое арендовал задержанный, изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного. Также в мобильном телефоне мужчины обнаружена переписка с участниками террористических структур, изобличающая его преступные намерения.