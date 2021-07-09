В Якутии лабораторный мониторинг выявил превышение ПДК вредных веществ в воздухе

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха в период лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в населенных пунктах региона. В частности, ПДК взвешенных частиц РМ 10 в Якутске превышена почти в два раза. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводится лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест в период лесных пожаров", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе выявлено в 11 пробах в городах Якутск и Вилюйск, в селах Бердигестях и Майя и в поселке Нижний Бестях.

В Якутске концентрация по взвешенным частицам РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра) достигла превышения в 1,12 раза, концентрация по взвешенным частицам РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров) - в 1,83 раза. В остальных населенных пунктах концентрация по диоксиду азота составила от 0,206 мг/м3 до 0,337 мг/м3 при ПДК не более 0,2 мг/м3.

Утром сообщалось, что на территории региона действуют 299 природных пожаров, за сутки ликвидировано 16, к тушению привлекались 2 733 человека и 349 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля с целью обеспечения пожарной безопасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд для транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.