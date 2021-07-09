Под Саратовом на улице нашли младенца, завернутого в пакет

САРАТОВ, 9 июля. /ТАСС/. Медики госпитализировали младенца, которого нашли прохожие на улице в городе Энгельсе Саратовской области. Ребенок был завернут в пакет, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

"Прохожая обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик, прибывшими на место медиками ребенок доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что по данному факту организована доследственная проверка. Устанавливается личность матери младенца.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, жизни мальчика в настоящий момент ничего не угрожает. "Ребенок находится в лечебном учреждении. С ним работает медицинский персонал, ребенок активный, подвижный", - сказала собеседница агентства.