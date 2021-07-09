В психотерапевтической клинике на северо-западе Москвы произошел пожар

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пожар начался в психотерапевтической клинике на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В клинике психотерапии на улице Габричевского, дом 5, корпус 10, произошло возгорание. Из окна идет густой черный дым", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возгорание произошло в одном из помещений клиники, площадь пожара составила 5 кв. м. В настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Информация о пострадавших не поступала.