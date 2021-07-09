Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию с лесными пожарами

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Прокурор в Челябинской области выехал в пункты временного размещения, куда были эвакуированы жители населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары. Он изучит проблемы, с которыми столкнулись люди, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

"В Карталинском муниципальном районе произошло возгорание сухой растительности и лесного массива, площадь пожара в настоящее время составляет 4,8 тыс. га. По поручению прокурора Челябинской области Карена Габриеляна Карталинский городской прокурор Сергей Чеурин лично выехал в пункты временного размещения граждан с целью выяснения имеющихся проблем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Карталинской городской прокуратуре организована горячая линия, на которую граждане могут обратиться по вопросам правовой помощи в сложившейся ситуации.

Ситуация с ликвидацией лесного пожара находится на контроле прокуратуры Челябинской области.

По данным местных властей, на 13:00 (11:00 мск) 9 июля на территории Челябинской области продолжают действовать три очага природных пожаров на общей площади 4,8 тыс. га (один - на территории Нагайбакского района на площади 2 тыс. га, два - в Карталинском районе - 1 тыс. и 1,8 тыс. га). Сохраняется угроза четырем населенным пунктам.

Из-за усилившегося ветра осложнилась ситуация возле населенного пункта Джабык Карталинского района, проводится эвакуация населения. Кроме того, в зоне риска населенные пункты Новокаолиновый, Запасное, Париж.