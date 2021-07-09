ГП направила в суд дело о размещении портрета Гитлера на акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении жителя Оренбургской области Андрея Акимова, разместившего в апреле этого года на сайте "Бессмертный полк онлайн" фото Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

Акимов обвиняется по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), которая предусматривает наказание от штрафа в размере от 2 млн до 5 млн рублей до принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Как отметили в Генпрокуратуре, реабилитация нацизма означает одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников от 1 октября 1946 года, при этом Акимов "был осведомлен о том, что названный приговор подтвердил участие руководящего состава НСДАП в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны". Уголовное дело направлено в Оренбургский областной суд.

Также Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Нижегородской области Максима Добрых, разместившего 4 мая 2020 года на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения военнослужащего вермахта Ганса Байнднера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Тем самым, отмечает следствие, он проявил пренебрежительное отношение к празднованию Дня Победы, публично распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества"), которая предусматривает штраф в размере до 3 млн рублей, обязательные или исправительные работы, лишение свободы или принудительные работы на срок до трех лет). Уголовное дело направлено в Нижегородский областной суд.