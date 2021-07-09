Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ в отношении блогера Андрея Бурима (Mellstroy), признав его виновным в избиении девушки во время прямого эфира в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, суд назначил блогеру наказание, о котором в прениях сторон попросило гособвинение. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Решением суда 23-летний безработный житель столицы Андрей Бурим признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Статья, в совершении которой подсудимый был признан виновным, предусматривает до 2 лет лишения свободы. По словам пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелы Кокая, с блогера также взыскано в пользу потерпевшей 22 444 рубля (в части оказанной медицинской помощи), в счет возмещения морального вреда - 50 тысяч рублей.

На прошлой неделе ожидалось, что 23-летний безработный житель столицы Андрей Бурим выступит с последним словом, после чего судья должна была удалиться в совещательную комнату для постановления приговора. Однако прокуратура заявила ходатайство о возобновлении судебного следствия для представления ранее не исследованных доказательств, которые на были представлены надзорным ведомством. "Сидя за столом перед видеокамерой, действуя вопреки нормам морали и правилам поведения в обществе, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над ранее ему незнакомой гражданкой, осознавая, что его действия очевидны для подписчиков канала и вышеуказанных гостей, из хулиганских побуждений, умышленно схватил левой рукой сзади за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее левой стороной лица об поверхность стола", - отметили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прямой эфир

19 октября 2020 года около двух часов ночи блогер Mellstroy в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сам факт избиения девушки подсудимый подтвердил в ходе судебного разбирательства, но считает, что его действия должны квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений, по его словам, у него не было.