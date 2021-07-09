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Три уголовных дела возбудили после лесных пожаров в Челябинской области

Сохраняется угроза населенным пунктам
© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Три уголовных дела по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений в крупном размере возбуждено после пожаров в Челябинской области. Об этом сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры региона.

"Также прокуратурой поставлен на контроль ход расследования трех уголовных дел, возбужденных органом дознания МЧС по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере"", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, на 13:00 (11:00 мск) 9 июля на территории Челябинской области продолжают действовать три очага природных пожаров на общей площади 4,8 тыс. га (один - на территории Нагайбакского района на площади 2 тыс. га, два - в Карталинском районе - 1 тыс. и 1,8 тыс. га). Сохраняется угроза четырем населенным пунктам.

Из-за усилившегося ветра осложнилась ситуация возле населенного пункта Джабык Карталинского района, проводится эвакуация населения. Кроме того, в зоне риска населенные пункты Новокаолиновый, Запасное, Париж.

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