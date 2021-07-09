Чиновников мэрии Махачкалы привлекут к ответственности за поврежденную ливнем улицу

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Махачкалы привлекут к ответственности должностных лиц городской администрации за некачественный ремонт улицы Хуршилова в 2017 году. Прошедший в среду в Махачкале ливень местами полностью разрушил на ней асфальт, сообщил глава города Салман Дадаев на своей странице в Instagram в пятницу.

"Пострадало дорожное полотно улицы Хуршилова, верхняя часть которой расположена у склона горы Тарки-Тау. <...> Асфальтобетонное покрытие местами было полностью разрушено", - говорится в сообщении.

По информации мэра, дорожное полотно восстановит подрядная организация, которая в 2017 году проводила здесь ремонтные работы по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги". "Дорожное полотно будет восстановлено, а должностных лиц администрации, принимавших работы в 2017 году, привлекут к ответственности", - написал Дадаев.

По его словам, от прошедшего 7 июля ливня больше всего пострадали улицы, расположенные у склона горы Тарки-Тау, куда вместе с ливневыми потоками принесло камни и грунт. После того, как коммунальные службы вывезли с улиц камни и грязь, специализированная техника и вакуумно-подметальные машины смели пыль, улицы были промыты и продезинфицированы составами на основе хлора.

В среду, 7 июля, в Махачкале прошел ливень, в результате которого подтопленными оказались несколько улиц. В социальных сетях жители города выложили видео, на котором видно, что пересечение двух улиц в центральной части Махачкалы оказалось под водой. На другом видео женщину уносит потоком воды на одной из магистральных улиц Махачкалы при въезде в город.

По данным республиканского главка МЧС, обошлось без пострадавших. Власти города заявили, что за полчаса в Махачкале выпала полумесячная норма осадков.