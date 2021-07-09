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Лесные пожары в России

Пациентов больницы в Челябинской области эвакуировали из-за лесных пожаров

Ранее были эвакуированы жители поселка Джабык, а также дети из лагеря "Родничок" в селе Париж

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Пациентов больницы, расположенной в поселке Новокаолиновый Челябинской области, эвакуировали из-за лесных пожаров. Информацию об этом подтвердила ТАСС первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

В Челябинской области действуют лесные пожары на площади 4,8 тыс. га. Ранее сообщалось, что есть угроза перехода огня на несколько населенных пунктов.

"Действительно, пациентов больницы в Новокаолиновом эвакуировали в Карталы", - сказала собеседница агентства.

Ранее местные власти также приняли решение эвакуировать жителей поселка Джабык, детей из лагеря "Родничок" в селе Париж, а из населенных пунктов Запасный Карталинского района и Дуванкуль Нагайбакского района эвакуировали 49 человек.

Со ссылкой на областную прокуратуру сообщалось, после начавшихся лесных пожаров возбуждены три уголовных дела по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений в крупном размере.

 

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