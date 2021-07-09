Особый противопожарный режим продлили в Тюменской области до 30 июля

ТЮМЕНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 30 июля в связи с высокой пожарной опасностью из-за сухой и жаркой погоды. Соответствующее изменение в постановление правительства региона внес глава области Александр Моор, сообщил региональный оперативный штаб.

"В связи с высокой пожарной опасностью из-за неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами особый противопожарный режим в регионе продлен по 30 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что гражданам, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, или пребывающих в лесах с целью любительской и спортивной охоты, запрещено посещать лесные массивы. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.