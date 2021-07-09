Прокуратура проводит проверку после инцидента с хлопком газа на судне в Анапе

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Взрыв газа произошел, предварительно, на прогулочном судне в Анапе. Южная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по данному факту, сообщили ТАСС в ведомстве в пятницу.

"Прокуратурой организована проверка по факту инцидента", - сказал представитель надзорного ведомства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что хлопок газа произошел, по предварительным данным, на прогулочном судне в Анапе, он не привел к разрушениям. По данным другого источника в экстренных службах региона, инцидент произошел 25 июня.