Пять человек остаются в больнице Сочи после ДТП с автобусом

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Пять человек остаются в больнице в Сочи после ДТП с участием автобуса. Медики оценивают их состояние как средней и легкой тяжести, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Краснодарского края в пятницу.

"В больнице остаются пять человек, состояние средней и легкой тяжести", - сообщили в ведомстве.

Всего, по данным краевого Минздрава, за медицинской помощью обратились 22 человека, в том числе четверо детей. Им оказали помощь и отпустили.

ДТП произошло в пятницу утром в селе Барановка в Сочи, автобус столкнулся с грузовым автомобилем и съехал в кювет. По последним данным, пострадали 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки, на место выехал исполняющий обязанности прокурора Хостинского района Сочи Михаил Прихленко. Также доследственную проверку организовало следственное управление СК России по региону, которое проверит качество оказания услуг и соблюдение безопасности при перевозке пассажиров.