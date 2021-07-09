Группу несовершеннолетних студентов унесло волной в реку на севере Китая

ТАСС, 9 июля. Пять студентов утонули и один пропал без вести после того, как их смыло в реку Хуанхэ в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По его данным, инцидент произошел в среду около 16:00 по местному времени (11:00 мск), когда группа из восьми студентов отдыхала на берегу Хуанхэ во время каникул. Шестерых из них смыло речной волной, вскоре спасатели обнаружили тела пятерых погибших подростков. Судьба шестого неизвестна, продолжаются поиски.

Всем студентам было от 15 до 16 лет.