Режим ЧС ввели в 17 районах Омской области из-за засухи и суховеев

ОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Суховеи и почвенная засуха стали причиной введения в 17 районах Омской области режима ЧС. Как сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа, погибло более 50 тыс. га посевов, размер ущерба оценивается.

"У нас введен режим ЧС по суховею в 14 районах, в трех районах - по почвенной засухе. Погибло более 50 тыс. га посевов, сейчас подсчитываем ущерб", - сказал министр.

По его словам, ситуация в области по наличию влаги очень неровная. "Часть районов пострадали только частично. Если оценивать, то на 60% территории хватает влаги, на 25% - неполная обеспеченность влагой и на 15% - ситуация остается критической", - пояснил он.

Дрофа добавил, что синоптики прогнозируют осадки в начале следующей недели. "Потом мы будем оценивать, сколько влаги будет в почве", - подытожил глава омского Минсельхоза.

Летом 2020 года от сильной засухи на территории Омской области погибло 65 тыс. га и пострадало более 460 тыс. га посевов. В регионе вводился режим ЧС. По прямым затратам омские аграрии понесли ущерб на сумму около 290 млн рублей, еще в 6 млрд рублей оценивался недобор урожая.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.