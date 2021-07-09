Глава района под Новосибирском назвал инцидент со стрельбой в детском лагере "шалостью"

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Глава Болотнинского района Новосибирской области Виктор Франк, где, как сообщали ранее СМИ, четверо подростков ворвались в палаточный лагерь и начали стрельбу из ружей в воздух, назвал произошедший инцидент "детской шалостью" и "баловством". Подростки хотели подшутить над детьми, находящимися в лагере, сообщил Франк в разговоре с ТАСС.

Ранее СК и прокуратура в Новосибирской области организовали проверки по сообщениям СМИ о стрельбе в воздух из ружей в палаточном лагере в селе Корнилово Болотнинского района. По предварительным данным, 5 июля в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, предварительно установлено, что инцидент связан с проходившей рядом тренировкой юнармейцев.

"Я так думаю, что это баловство, шалость, одни дети решили подшутить над другими и все. Они были в палаточном лагере, куда ездят каждый год, а те [подростки], кто не поехал [сначала], приехали [позднее] и решили поиграть в "Зарницу", в шутку решили их захватить <…> Это дети из школьного военно-патриотического отряда. <…> Кто-то вынес это на публику и преподнес информацию по-своему", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если бы на палаточный лагерь в действительности было совершено нападение, то его руководители сразу же обратились за помощью, однако этого не произошло. Как пояснил Франк, дети использовали хлопушки и прочие предметы, которыми "нельзя убить человека".

Как сообщали ранее в СК, всего в лагере находилось около 50 детей со всего района со специалистами Болотнинского молодежного центра. Полевой палаточный лагерь был организован на двое суток. Как сообщал ряд местных СМИ, нападение на лагерь организовали несколько воспитанников школьного военно-патриотического клуба "Юный армеец" со своим руководителем, которые приехали провести занятия в этом лагере, но никого не предупредили об этом. По данным СМИ, у детей с собой было охолощенное оружие - несколько экземпляров автомата Калашникова разного калибра и ручной пулемет Калашникова. Также они использовали дымовые шашки. Руководитель клуба на звонки ТАСС не ответил.