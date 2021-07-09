Адвокаты обжаловали решение суда о признании ФБК экстремистской организацией

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Защита обжаловала решение Московского городского суда о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального". Об этом ТАСС рассказала адвокат организации "Команды 29" Валерия Ветошкина, которая оказывает этим объединениям правовую помощь.

"Сегодня мы подали жалобу на решение Мосгорсуда по делу Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и "Штабов Навального". Только после ее рассмотрения станет ясно, будут ли эти организации считаться в России экстремистскими. Жалобу рассмотрит Первый апелляционный суд общей юрисдикции, дата заседания пока не назначена", - сказала она.

Московский городской суд ранее удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры о признании экстремистскими организациями ФБК, ФЗПГ и общественного движения "Штабы Навального". Решением суда все три организации ликвидированы, их деятельность запрещена. Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Но это решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.