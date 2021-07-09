Военный вертолет Ми-8 задействуют при тушении лесного пожара в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) задействуют в тушении природных пожаров на юге Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Экипаж вертолета Ми-8 отдельного транспортного смешанного авиационного полка ЦВО задействуют в тушении природных пожаров на юге Челябинской области. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению властей региона. Вертолетчикам ЦВО предстоит провести сбросы воды на очаги возгорания в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вертолет оборудован специальным водосливным устройством ВСУ-5, возможности которого позволяют одновременно сбрасывать до 5 тонн воды. "В региональном центре управления штаба ЦВО ведется круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах ответственности военного округа", - добавили там.

В Челябинской области действуют лесные пожары на площади 4,8 тыс. га. Всего к тушению привлечены более 300 человек, 80 единиц техники, в том числе два пожарных и один восстановительный поезд.