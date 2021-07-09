Следствие требует арестовать начальника отдела МВД Егорьевска за покушение на убийство

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следствие требует ареста главы ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова и его сына, сотрудника московской полиции, за покушение на убийство предпринимателя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В адрес суда поступили материалы ходатайств следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Олега Ермакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), трудоустроенного в должности начальника ОМВД России по Егорьевску ГУ МВД Росси по Московской области, и Ермакова Александра, обвиняемого по той же статье, трудоустроенного в должности оперуполномоченного четвертого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве", - сказали в суде.

В четверг появилась информация о том, что в подмосковном Егорьевске задержан начальник местного отдела полиции Олег Ермаков. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя. По предварительной информации, глава отдела выступал в качестве посредника.