Прокуратура проводит проверку из-за заболевания детей ковидом в лагере под Архангельском

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июля. /ТАСС/. Прокуратура Архангельской области проводит проверку по факту заболевания детей новой коронавирусной инфекцией в лагере "Северный Артек" в Холмогорском районе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Прокуратурой Архангельской области организована проверка по факту заболевания коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере "Северный Артек". Установлено, что у пяти детей диагностировано указанное заболевание, инфицированные вывезены из учреждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время дети проходят лечение, проводится дезинфекция территории и помещений. В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, дана оценка выполнению в лагере требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.