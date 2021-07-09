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Пандемия COVID-19

Прокуратура проводит проверку из-за заболевания детей ковидом в лагере под Архангельском

В настоящее время дети проходят лечение, проводится дезинфекция территории и помещений

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июля. /ТАСС/. Прокуратура Архангельской области проводит проверку по факту заболевания детей новой коронавирусной инфекцией в лагере "Северный Артек" в Холмогорском районе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Прокуратурой Архангельской области организована проверка по факту заболевания коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере "Северный Артек". Установлено, что у пяти детей диагностировано указанное заболевание, инфицированные вывезены из учреждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время дети проходят лечение, проводится дезинфекция территории и помещений. В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, дана оценка выполнению в лагере требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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РоссияАстраханская областьПандемия COVID-19
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