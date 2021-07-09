МЧС предупредило о высоком классе пожарной опасности в Мурманской области

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Высокий класс пожарной опасности ожидают сотрудники МЧС в эти выходные в Мурманской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным мурманского Гидрометцентра, в выходные в отдельных районах Мурманской области воздух прогреется до 27 градусов.

"С 7 по 11 июня на севере Кольского района, в Ловозерском районе Мурманской области, в районе городов Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО Александровск ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности, в Печенгском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском районах на юге Кольского района, в районе городов Кировск и Апатиты ожидается 5-й региональный класс пожарной опасности", - говорится в сообщении.

МЧС просит граждан быть внимательными и осторожными, воздержаться от посещения лесов и разведения там огня. Туристические группы и отдельные туристы должны информировать ведомство о своем маршруте. При обнаружении лесного пожара или задымления в лесу, обеспечив собственную безопасность, необходимо незамедлительно сообщить информацию на единый телефон экстренных служб 112.