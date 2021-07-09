В Калмыкии возбуждено уголовное дело о бандитизме

ТАСС, 9 июля. Следователи Калмыкии возбудили уголовное дело о бандитизме в отношении лидера и активного участника устойчивой вооруженной группы, которые подозреваются в совершении нападений на предпринимателей Ростовской области и близлежащих регионов, сообщила пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм) в отношении лидера и активного участника устойчивой вооруженной группы (банды), подозреваемых в совершении нападений на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью и проживающих на территории Ростовской области и близлежащих регионов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, житель Ростовской области не ранее марта 2014 года создал банду, в состав которой включил своего знакомого как активного ее участника. С марта 2014 года по апрель 2021-го лидер и участник банды с целью вооружения приобрели не менее семи единиц огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, как заводского, так и самодельного производства, две единицы пневматического оружия, газовое и холодное оружие, взрывные устройства и боеприпасы. Следствием установлено, что за это время участниками банды было совершено не менее трех разбойных нападений предпринимателей на территории Калмыкии и Ростовской области, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в селе Кануково Сарпинского района Калмыкии злоумышленники проникли на территорию малого предприятия жителя села, где, используя в качестве оружия металлические предметы, совершили убийство рабочего и причинили телесные повреждения предпринимателю, его супруге, а также похитили денежные средства в размере 530 тыс. рублей. Затем участники банды совершили нападение на домовладение предпринимателя, где, угрожали физической расправой его дочери и двум малолетним внукам, и, не обнаружив денежных средств, скрылись на территории Ростовской области.

Уголовное дело было возбуждено по п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой, причиненный с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Подозреваемые были обнаружены 1 апреля на территории Ростова-на-Дону, их арестовали. Обнаружены также и тайники с добытым преступным путем имуществом, а также запрещенные в гражданском обороте огнестрельное оружие, боеприпасы. Установлена их причастность к другим аналогичным преступлениям на территории соседних субъектов. Расследование уголовного дела продолжается.