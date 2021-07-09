Последствия подтопления более 50 домов в Тахтамукайском районе Адыгеи ликвидированы

МАЙКОП, 9 июля. /ТАСС/. Последствия подтопления 98 приусадебных участков, в том числе 56 домов, в четырех садовых некоммерческих товариществах (СНТ) Тахтамукайского района Адыгеи, которое произошло из-за подъема уровня воды в реках после ливней, ликвидированы. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ГО и ЧС администрации Тахтамукайского района Пшимаф Гусарук.

"Работы по ликвидации последствий подтопления полностью завершены, уровень воды в реке нормализовался. Но режим "Повышенная готовность" пока не снимаем. МЧС предупреждает о возможных осадках в регионе", - сказал Гусарук.

В работах по спасению людей и ликвидации подтоплений участвовали 25 сотрудников ГУ МЧС России по республике и Краснодарского поисково-спасательного отряда имени Нархова МЧС России, было задействовано 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на неделе из-за подъема уровня воды в реках Афипс и Шепси после обильных дождей произошло подтопление 98 приусадебных участков, вода вошла в 56 домов. Власти Тахтамукайского района ввели на его территории режим повышенной готовности.