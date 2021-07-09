Полиция задержала участницу Pussy Riot Кузьминых

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Участнице Pussy Riot Анне Кузьминых вновь грозит административный арест за неподчинение законным требованиям полиции. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Илья Уткин.

"Сегодня Кузьминых вновь задержали в Москве. На нее составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение сотруднику полиции"). Ей грозит арест до 15 суток. Сейчас мы с моей доверительницей находимся в Замоскворецком суде, который рассмотрит ее дело", - сказал он.

По словам Уткина, сразу после задержания Кузьминых стало плохо, ей в отдел вызывали скорую помощь. "После того, как ей дали таблетки, Кузьминых чувствует себя лучше", - заключил защитник.

В конце июня Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток Кузьминых также за неповиновение сотруднику полиции.