В Челябинской области из-за природных пожаров эвакуировали поселок Снежный

ТАСС, 9 июля. Жителей населенного пункта Снежный Челябинской области эвакуировали из-за природных пожаров. Об этом сообщил журналистам и. о. начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области Игорь Чистяков.

"Проведена эвакуация населения в н. п. Снежный. Непрерывно проводится мониторинг обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал Чистяков.

По его словам, ликвидация пожара осложняется сильным шквалистым ветром. В результате перехода огня на населенный пункт Джабык Карталинского муниципального района произошел переход огня на 23 дачных и 40 жилых домов. "Авиацией МЧС России совершено 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн. Для усиления группировки вылетел самолет Ил-76 МЧС России с ВАП-2. К реагированию привлечены более 300 человек и 70 единиц техники", - добавил он.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания лесов в Челябинской области выросла с 1,5 тыс. до 4,8 тыс. га. В пресс-центре ГУ МЧС России по региону журналистам сообщили, что пункты временного размещения людей организованы в поселке Снежный, поселке Новокаолиновый и городе Карталы. В общей сложности в них размещены 72 человека, из них 12 детей, добавили там.

Как сообщалось, власти приняли решение эвакуировать жителей поселка Джабык, рядом с которым проходит один из пожаров. Кроме того, были эвакуированы дети из лагеря "Родничок" в селе Париж, а из населенных пунктов Запасный Карталинского района и Дуванкуль Нагайбакского района эвакуировали 49 человек, в том числе 13 детей. В пресс-центре ГУ МЧС России по региону также сообщили, что в связи со сложившейся обстановкой с лесными пожарами в Карталинском муниципальном районе введено временное ограничение движения транспортных средств с 9 по 12 июля на автодороге Фершампенуаз - Париж - ж/д станция Джабык (с 30,264 по 48,955 км), на автодороге Еленинка - ж/д станция Джабык.