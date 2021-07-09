Суд арестовал рязанских подростков, признавшихся в убийстве двух мужчин

ТАСС, 9 июля. Суд в Рязани арестовал двоих подростков, подозреваемых в убийстве двух мужчин. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"Сегодня в отношении обоих подростков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 7 сентября 2021 года", - пояснили в ведомстве.

8 июля в Рязани были задержаны двое подростков по подозрению в убийстве двух мужчин без определенного места жительства, тела которых с признаками насильственной смерти были найдены в одном из водоемов Рязани.

По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом по Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области было возбуждено уголовное дело об убийстве. Установлено, что 5 июля 2021 года двое подростков 16 и 17 лет избили, а затем столкнули в воду двух мужчин без определенного места жительства. После задержания они дали признательные показания.

Как уточнила прокуратура, оба подростка состояли на учете в органах профилактики.