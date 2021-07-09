Глава МЧС по Петербургу выдвинут во главе списка ЕР на выборах в Заксобрание города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Кандидатуры начальника главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексея Аникина и актрисы Анастасии Мельниковой предложены для утверждения во главе списка кандидатов от "Единой России" на выборах депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. Их озвучил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на XXXV конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", передает корреспондент ТАСС.

Турчак также предложил утвердить во главе списка кандидатуры Александра Бельского, который в настоящее время занимает пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова и одного из инициаторов создания детского хосписа в Санкт-Петербурге Павла Крупника.

Кандидатуры были поддержаны делегатами конференции по итогам тайного электронного голосования.

"Хочу подчеркнуть: в наших списках нет случайных людей. У нас команда профессионалов и единомышленников, которые душой болеют за развитие Санкт-Петербурга", - сказал Турчак, уточнив, что верхушку списка возглавили коренные петербуржцы.

Фокусы предвыборной программы

По словам Турчака, уже приняты основные направления федеральной предвыборной программы "Единой России". "Предстоит сформировать и региональную программу. Надо сконцентрироваться на вопросах, которые в первую очередь волнуют петербуржцев - это экология, развитие здравоохранения, образование, модернизация транспорта и жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды", - отметил Турчак. Он также добавил, что программа должна быть подготовлена при непосредственном участии граждан и в соавторстве с ними.

Губернатор Александр Беглов, обращаясь к участникам конференции, напомнил, что в этом году исполняется два десятилетия с момента создания "Единой России". "20 лет она остается партией большинства, политическим лидером, - сказал он. - Оставаясь лидером даже в экстремальных условиях, [партия] находит не сиюминутные, а стратегически взвешенные решения".

По словам секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии, председателя Законодательного собрания города Вячеслава Макарова, ни в коем случае после выборов не должен заработать "пылесос турбулентности". "Чтобы по результатам, по итогам выборов все было легитимно, открыто, прозрачно. Чтобы не было сомнений в результатах выборов", - сказал он, выступая на конференции.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города состоятся 19 сентября 2021 года.