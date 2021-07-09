Второй поселок загорелся от лесного пожара в Челябинской области

ТАСС, 9 июля. Лесной пожар перешел на населенный пункт Запасное в Карталинском районе Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15-20 м на населенный пункт Запасное Карталинского района. Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения в безопасные районы", - сказали в МЧС, отметив, что пострадавших нет.

В поселке горят два жилых и два дачных дома. Огонь тушат 80 человек, 24 единицы техники и два пожарных поезда.

Ранее в пятницу огонь из леса перешел на поселок Джабык того же района. Там горят 23 дачных и 40 жилых домов. Население эвакуировано в поселок Снежный.

По обновленным данным, общая площадь пожаров в регионе возросла до 5 тыс. га. В тушении принимают участие около 500 человек и 115 единиц техники, четыре пожарных поезда. Также привлечена авиация МЧС, которая совершила 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн. На место вылетел самолет Ил-76 МЧС. Тушение осложняется шквалистым ветром. В Челябинской области введен режим ЧС. "По метеопрогнозам, в ближайшие часы осадков не ожидается, сила и направление ветра должны поменяться", - добавили в МЧС.